https://ria.ru/20250428/putin-2013837576.html
Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми
Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми - РИА Новости, 28.04.2025
Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми
Ветераны СВО - надежные, ответственные и принципиальные люди, которые говорят о себе реальными делами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:41:00+03:00
2025-04-28T14:41:00+03:00
2025-04-28T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ветераны СВО - надежные, ответственные и принципиальные люди, которые говорят о себе реальными делами, заявил президент России Владимир Путин."В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий - надежные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами", - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/svo-2013837308.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми
Путин назвал ветеранов СВО надежными, ответственными и принципиальными людьми