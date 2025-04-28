https://ria.ru/20250428/putin-2013837576.html

Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми

Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми - РИА Новости, 28.04.2025

Путин назвал ветеранов СВО надежными людьми

Ветераны СВО - надежные, ответственные и принципиальные люди, которые говорят о себе реальными делами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:41:00+03:00

2025-04-28T14:41:00+03:00

2025-04-28T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ветераны СВО - надежные, ответственные и принципиальные люди, которые говорят о себе реальными делами, заявил президент России Владимир Путин."В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий - надежные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами", - сказал Путин, выступая на совете законодателей РФ.

https://ria.ru/20250428/svo-2013837308.html

россия

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2025

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россия, владимир путин