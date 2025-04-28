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Путин назвал приоритеты российских парламентариев - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 28.04.2025 (обновлено: 14:51 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
Путин назвал приоритеты российских парламентариев
Путин назвал приоритеты российских парламентариев - РИА Новости, 28.04.2025
Путин назвал приоритеты российских парламентариев
Обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:39:00+03:00
2025-04-28T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев, заявил президент России Владимир Путин."Безусловным приоритетом для вас остается обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, армии, флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской профессиональной ответственности!", - сказал он во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013840855.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал приоритеты российских парламентариев

Путин назвал помощь СВО, поддержку армии и флота приоритетами парламентариев

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловным приоритетом для вас остается обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, армии, флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской профессиональной ответственности!", - сказал он во время заседания Совета законодателей.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Парламентарии много делают для победы, заявил Путин
Вчера, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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