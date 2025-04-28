https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html

Путин назвал приоритеты российских парламентариев

Путин назвал приоритеты российских парламентариев - РИА Новости, 28.04.2025

Путин назвал приоритеты российских парламентариев

Обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:39:00+03:00

2025-04-28T14:39:00+03:00

2025-04-28T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Обеспечение потребностей СВО, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев, заявил президент России Владимир Путин."Безусловным приоритетом для вас остается обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, армии, флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской профессиональной ответственности!", - сказал он во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/putin-2013840855.html

россия

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2025

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россия, владимир путин