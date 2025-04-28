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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.04.2025 (обновлено: 16:51 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. Основные тезисы: РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:20:00+03:00
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россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
киев
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. Основные тезисы:Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что это была инициатива Путина.Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины, Москва

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. Основные тезисы:
  • оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая;
  • на этот период останавливаются все боевые действия;
  • Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру;
  • в случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ;
  • Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что это была инициатива Путина.
Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинКиевВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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