https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. Основные тезисы: РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:20:00+03:00

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2025-04-28T16:51:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. Основные тезисы:Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что это была инициатива Путина.Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

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украина

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россия, украина, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, москва