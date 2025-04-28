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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:17:00+03:00
2025-04-28T14:17:00+03:00
2025-04-28T15:26:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале."По решению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", - говорится в публикации.На это время остановят все боевые действия.Россия считает, что Киеву следует последовать этому примеру и также объявить перемирие в эти дни, сообщил Кремль
https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне