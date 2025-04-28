https://ria.ru/20250428/putin-2013829244.html

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:17:00+03:00

2025-04-28T14:17:00+03:00

2025-04-28T15:26:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

украина

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале."По решению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", - говорится в публикации.На это время остановят все боевые действия.Россия считает, что Киеву следует последовать этому примеру и также объявить перемирие в эти дни, сообщил Кремль

https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне