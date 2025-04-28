https://ria.ru/20250428/putin-2013824363.html
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Трансляция
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Трансляция - РИА Новости, 28.04.2025
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками заседания Совета законодателей. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:37:00+03:00
2025-04-28T14:37:00+03:00
2025-04-28T14:37:00+03:00
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками заседания Совета законодателей.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации
Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации
2025-04-28T14:37
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PT12M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками заседания Совета законодателей.
2025-04-28T14:37
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PT12M21S
Выступление Путина на заседании Совета законодателей. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками заседания Совета законодателей.