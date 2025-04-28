https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 28.04.2025

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:08:00+03:00

2025-04-28T12:08:00+03:00

2025-04-28T12:08:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. "В петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия