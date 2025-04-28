https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 28.04.2025
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:08:00+03:00
2025-04-28T12:08:00+03:00
2025-04-28T12:08:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. "В петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов