Рейтинг@Mail.ru
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 28.04.2025
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:08:00+03:00
2025-04-28T12:08:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. "В петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация.
"В петербургском аэропорту Пулково в 09.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Аэропорт Пулково возобновил работу
29 января, 05:51
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала