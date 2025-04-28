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ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу оперпроцессов - РИА Новости, 28.04.2025
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12:09 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/psb-2013799730.html
ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу оперпроцессов
ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу оперпроцессов - РИА Новости, 28.04.2025
ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу оперпроцессов
В рамках взаимодействия с клиентами в части цифровой трансформации выявили дефицит не только IT-специалистов, но и экспертов, способных выстроить и... РИА Новости, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В рамках взаимодействия с клиентами в части цифровой трансформации выявили дефицит не только IT-специалистов, но и экспертов, способных выстроить и интегрировать внутренние процессы компании в цифровой формат, сообщила старший вице-президент – руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова. Она выступила в рамках стратегической сессии "Экономика данных: вызовы, задачи, перспективы" VI Российского саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTOSummit 2025. По словам Кабановой, экономическим отраслям сегодня не хватает профессионалов, которые могут сформировать операционную модель, проанализировать процессы, разобрать их на составляющие, найти проблемные места и сформулировать техническое задание для IT-специалистов. Такие сотрудники в основном вырастают внутри организаций, чаще всего из стажеров, и являются прикладными специалистами. "Мы стараемся обеспечить процессные потребности клиентов в наших решениях, так как не все компании могут себе позволить самостоятельную разработку цифровых сервисов в текущих условиях. Важно понимать, что до перехода к технологиям необходимо четко проработать маршрут и условия взаимодействия различных систем между собой. У ПСБ есть собственные команды и большая экспертиза на основе огромного массива данных о состоянии различных отраслей экономики, нормативной базе, персонализированных потребностях клиентов", – приводит пресс-служба ПСБ слова Кабановой. В рамках саммита состоялось торжественное объявление лауреатов премии CDO/CDTOAwards 2025, которая присуждается за вклад в развитие цифровизации бизнеса и экономики. Кабанова победила в номинации "CDO/CDTO года" в банковском секторе.
https://ria.ru/20250418/psb-2012090052.html
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псб (банк псб), it-индустрия
ПСБ (Банк ПСБ), IT-индустрия
ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу оперпроцессов

ПСБ: для цифровой трансформации нужны эксперты по анализу операционных процессов

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ Руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова
Руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В рамках взаимодействия с клиентами в части цифровой трансформации выявили дефицит не только IT-специалистов, но и экспертов, способных выстроить и интегрировать внутренние процессы компании в цифровой формат, сообщила старший вице-президент – руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова.
Она выступила в рамках стратегической сессии "Экономика данных: вызовы, задачи, перспективы" VI Российского саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTOSummit 2025.
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По словам Кабановой, экономическим отраслям сегодня не хватает профессионалов, которые могут сформировать операционную модель, проанализировать процессы, разобрать их на составляющие, найти проблемные места и сформулировать техническое задание для IT-специалистов. Такие сотрудники в основном вырастают внутри организаций, чаще всего из стажеров, и являются прикладными специалистами.
"Мы стараемся обеспечить процессные потребности клиентов в наших решениях, так как не все компании могут себе позволить самостоятельную разработку цифровых сервисов в текущих условиях. Важно понимать, что до перехода к технологиям необходимо четко проработать маршрут и условия взаимодействия различных систем между собой. У ПСБ есть собственные команды и большая экспертиза на основе огромного массива данных о состоянии различных отраслей экономики, нормативной базе, персонализированных потребностях клиентов", – приводит пресс-служба ПСБ слова Кабановой.
В рамках саммита состоялось торжественное объявление лауреатов премии CDO/CDTOAwards 2025, которая присуждается за вклад в развитие цифровизации бизнеса и экономики. Кабанова победила в номинации "CDO/CDTO года" в банковском секторе.
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