https://ria.ru/20250428/professor-2013875332.html

ННГУ отстранил от работы профессора, у сына которой нашли трупы животных

ННГУ отстранил от работы профессора, у сына которой нашли трупы животных - РИА Новости, 28.04.2025

ННГУ отстранил от работы профессора, у сына которой нашли трупы животных

Нижегородский госуниверситет (ННГУ) отстранил от работы профессора, в квартире сына которой были обнаружены более десяти мертвых животных, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:53:00+03:00

2025-04-28T16:53:00+03:00

2025-04-28T16:53:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Нижегородский госуниверситет (ННГУ) отстранил от работы профессора, в квартире сына которой были обнаружены более десяти мертвых животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. Ранее МВД региона сообщило , что 21 апреля жители дома на улице Надежды Сусловой пожаловались на трупный запах из соседней квартиры и агрессивное поведение ее 48-летнего хозяина. В квартире были обнаружены более десяти трупов животных, а также фрагменты тел зверей, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ), мужчину передали врачам. Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, мужчина, про которого соседи рассказали полицейским, регулярно мучил животных, состоял на учете у психиатра. В местных СМИ сообщалось, что агрессивный мужчина – сын профессора ННГУ. В пресс-службе вуза подтвердили агентству эту информацию. Как заявили в пресс-службе вуза РИА Новости, мать мужчины - доктор юридических наук, профессор, работает на юридическом факультете ННГУ более 30 лет - с сентября 1994 года. "С 21 апреля 2025 года она отстранена от проведения аудиторных занятий в связи с поступившей информацией о жестоком обращении с животными, содержанием их в антисанитарных условиях в жилом помещении, где в том числе проживает сама, вплоть до дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту", - сообщили в пресс-службе Нижегородского университета. Собеседник агентства добавил, что по возбужденному уголовному делу женщина проходит как свидетель. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мертвые животные были обнаружены еще в одной квартире, которая принадлежит матери помещенного в психбольницу мужчины.

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород