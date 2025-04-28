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Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности - РИА Новости, 28.04.2025
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13:31 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/proekt-2013817040.html
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности
Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды, заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:31:00+03:00
2025-04-28T13:31:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что современные решения востребованы и в аграрном секторе. И речь не только о технике и оборудовании для сельского хозяйства. Для стабильных урожаев нужен и собственный семенной фонд, эффективные удобрения, а для развития животноводства – безопасные пищевые и кормовые добавки, ветеринарные препараты. "Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики, для их дальнейшей апробации. Предусмотрено и создание современных тракторов и комбайнов. Должен вырасти и выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин – за 6 лет на 25%, это то, что в нацпроекте мы ставили как задачу. Всё это, безусловно, поможет нашим аграриям ставить новые рекорды", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013810951.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности

Мишустин: новый нацпроект поможет аграриям ставить новые рекорды

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что современные решения востребованы и в аграрном секторе. И речь не только о технике и оборудовании для сельского хозяйства. Для стабильных урожаев нужен и собственный семенной фонд, эффективные удобрения, а для развития животноводства – безопасные пищевые и кормовые добавки, ветеринарные препараты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин рассказал о планах снизить импорт химической продукции
Вчера, 13:10
«
"Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики, для их дальнейшей апробации. Предусмотрено и создание современных тракторов и комбайнов. Должен вырасти и выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин – за 6 лет на 25%, это то, что в нацпроекте мы ставили как задачу. Всё это, безусловно, поможет нашим аграриям ставить новые рекорды", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство
Вчера, 12:59
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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