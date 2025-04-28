Мишустин рассказал о новом нацпроекте по продовольственной безопасности
Мишустин: новый нацпроект поможет аграриям ставить новые рекорды
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что современные решения востребованы и в аграрном секторе. И речь не только о технике и оборудовании для сельского хозяйства. Для стабильных урожаев нужен и собственный семенной фонд, эффективные удобрения, а для развития животноводства – безопасные пищевые и кормовые добавки, ветеринарные препараты.
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"Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики, для их дальнейшей апробации. Предусмотрено и создание современных тракторов и комбайнов. Должен вырасти и выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин – за 6 лет на 25%, это то, что в нацпроекте мы ставили как задачу. Всё это, безусловно, поможет нашим аграриям ставить новые рекорды", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.