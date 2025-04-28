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В Думу внесут проект о формировании кадрового резерва из участников СВО
В Думу внесут проект о формировании кадрового резерва из участников СВО - РИА Новости, 28.04.2025
В Думу внесут проект о формировании кадрового резерва из участников СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:50:00+03:00
2025-04-28T02:50:00+03:00
2025-04-28T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв из числа участников спецоперации для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предусматривается формирование специализированного кадрового резерва из числа ветеранов боевых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах уточняется, что ветеранам боевых действий, включенным в кадровый резерв, должна предоставляться возможность каждый год бесплатно проходить программу повышения квалификации и совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а положения о кадровом резерве, определяющие порядок его формирования с учетом профподготовки и опыта кандидата, правила назначения на госслужбу предлагается утверждать указом Президента РФ. Как рассказал в беседе с агентством Миронов, основной целью законопроекта является обеспечение приоритетного трудоустройства ветеранов на госслужбу, что позволит им полноценно интегрироваться в общество, эффективно использовать свой жизненный опыт и профессиональный потенциал. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что ветераны боевых действий обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, а также опытом работы в стрессовых ситуациях. По мнению Бабакова, данный проект отражает курс, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, назвавшим ветеранов СВО новой элитой страны. "Наш проект создает эффективные социальные лифты и укрепляет кадровый потенциал госуправления. Его реализация будет способствовать занятости ветеранов, социальной стабильности и повышению эффективности работы госаппарата", - сказал агентству вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013641281.html
https://ria.ru/20250422/mironov-2012638840.html
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россия, сергей миронов, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Думу внесут проект о формировании кадрового резерва из участников СВО
Миронов предложил сформировать кадровый резерв для госслужбы из ветеранов СВО
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв из числа участников спецоперации для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов
и вице-спикер Государственной думы Александр Бабаков
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предусматривается формирование специализированного кадрового резерва из числа ветеранов боевых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах уточняется, что ветеранам боевых действий, включенным в кадровый резерв, должна предоставляться возможность каждый год бесплатно проходить программу повышения квалификации и совершенствования профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а положения о кадровом резерве, определяющие порядок его формирования с учетом профподготовки и опыта кандидата, правила назначения на госслужбу предлагается утверждать указом Президента РФ
.
Как рассказал в беседе с агентством Миронов, основной целью законопроекта является обеспечение приоритетного трудоустройства ветеранов на госслужбу, что позволит им полноценно интегрироваться в общество, эффективно использовать свой жизненный опыт и профессиональный потенциал. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что ветераны боевых действий обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, а также опытом работы в стрессовых ситуациях.
По мнению Бабакова, данный проект отражает курс, обозначенный президентом России Владимиром Путиным
, назвавшим ветеранов СВО новой элитой страны.
"Наш проект создает эффективные социальные лифты и укрепляет кадровый потенциал госуправления. Его реализация будет способствовать занятости ветеранов, социальной стабильности и повышению эффективности работы госаппарата", - сказал агентству вице-спикер Госдумы.