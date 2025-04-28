https://ria.ru/20250428/privet-2013746474.html
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России - РИА Новости, 28.04.2025
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:57:00+03:00
2025-04-28T01:57:00+03:00
2025-04-28T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). "Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу", - говорится в сообщении. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250428/dejatelnost-2013745948.html
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
россия
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россия, курская область, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России
ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России