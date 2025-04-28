https://ria.ru/20250428/privet-2013746474.html

Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России

Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России - РИА Новости, 28.04.2025

Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:57:00+03:00

2025-04-28T01:57:00+03:00

2025-04-28T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). "Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу", - говорится в сообщении. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250428/dejatelnost-2013745948.html

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html

россия

курская область

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, курская область, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)