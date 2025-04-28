Рейтинг@Mail.ru
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 28.04.2025 (обновлено: 01:58 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/privet-2013746474.html
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России - РИА Новости, 28.04.2025
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:57:00+03:00
2025-04-28T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). "Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу", - говорится в сообщении. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250428/dejatelnost-2013745948.html
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
россия
курская область
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80937c7e4a316f52f7af2198c5fb37d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Лидер КНДР передал теплый боевой привет армии и народу России

ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Ким Чен Ын
 Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал "теплый боевой привет" армии и народу России, одержавшим великую победу, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
"Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу", - говорится в сообщении.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
КНДР заявила, что действия ее военных отвечают международному праву
01:50
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области
26 апреля, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьПхеньянКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала