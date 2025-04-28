https://ria.ru/20250428/prigovor-2013807735.html

Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор - РИА Новости, 28.04.2025

Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Защита бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, получившего 9 лет за взяточничество, обжалует приговор, сообщил журналистам адвокат Денис Саушкин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:52:00+03:00

2025-04-28T12:52:00+03:00

2025-04-28T12:52:00+03:00

происшествия

максим паршин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, получившего 9 лет за взяточничество, обжалует приговор, сообщил журналистам адвокат Денис Саушкин. "Мы не считаем приговор законным и обоснованным... Мы будем его обжаловать", - сказал адвокат. Он добавил, что его подзащитный выслушал решение суда "стойко".

https://ria.ru/20250422/kushnarev-2012702327.html

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2025

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происшествия, максим паршин