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Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор - РИА Новости, 28.04.2025
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12:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/prigovor-2013807735.html
Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор
Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор - РИА Новости, 28.04.2025
Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор
Защита бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, получившего 9 лет за взяточничество, обжалует приговор, сообщил журналистам адвокат Денис Саушкин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:52:00+03:00
2025-04-28T12:52:00+03:00
происшествия
максим паршин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, получившего 9 лет за взяточничество, обжалует приговор, сообщил журналистам адвокат Денис Саушкин. "Мы не считаем приговор законным и обоснованным... Мы будем его обжаловать", - сказал адвокат. Он добавил, что его подзащитный выслушал решение суда "стойко".
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происшествия, максим паршин
Происшествия, Максим Паршин
Защита экс-замглавы Минцифры обжалует приговор

Защита бывшего замглавы Минцифры Паршина обжалует приговор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, получившего 9 лет за взяточничество, обжалует приговор, сообщил журналистам адвокат Денис Саушкин.
«
"Мы не считаем приговор законным и обоснованным... Мы будем его обжаловать", - сказал адвокат.
Он добавил, что его подзащитный выслушал решение суда "стойко".
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