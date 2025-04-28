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В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:49 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pridnestrove-2013806460.html
В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы
В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы
Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:49:00+03:00
2025-04-28T12:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. "Приднестровцы, как и все нормальные жители бывшего Советского Союза, никогда не откажутся от святого для всех нас праздника, символизирующего не только ратную славу от разгрома самого страшного в истории врага, но и бесчисленные жертвы, которые народы бывшего СССР понесли от политики геноцида, проводимого захватчиками... Приднестровцы никогда не откажутся от Дня Победы в отличие от националистов Молдовы, послушно выполняющих нелепое указание Брюсселя отмечать 9 мая непонятный День Европы. В современном виде этой Европы просто не было бы без победы Красной Армии в 1945 году", - подчеркнул Сафонов. По его словам, падение уровня прорумынских политиков Молдавии свидетельствует о том, что являются марионетками Запада. "Представители нынешней молдавской власти пробили истинное политическое дно. Причём дно самое страшное: они показали, что вообще оторваны от реальности и не понимают простых вещей. А это – уже смерть для политика", - отметил приднестровский депутат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html
https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html
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в мире, молдавия, ссср, брюссель, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, СССР, Брюссель, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы

Депутат Сафонов: Приднестровье в отличие от Молдавии не откажется от Дня Победы

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
«
"Приднестровцы, как и все нормальные жители бывшего Советского Союза, никогда не откажутся от святого для всех нас праздника, символизирующего не только ратную славу от разгрома самого страшного в истории врага, но и бесчисленные жертвы, которые народы бывшего СССР понесли от политики геноцида, проводимого захватчиками... Приднестровцы никогда не откажутся от Дня Победы в отличие от националистов Молдовы, послушно выполняющих нелепое указание Брюсселя отмечать 9 мая непонятный День Европы. В современном виде этой Европы просто не было бы без победы Красной Армии в 1945 году", - подчеркнул Сафонов.
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По его словам, падение уровня прорумынских политиков Молдавии свидетельствует о том, что являются марионетками Запада. "Представители нынешней молдавской власти пробили истинное политическое дно. Причём дно самое страшное: они показали, что вообще оторваны от реальности и не понимают простых вещей. А это – уже смерть для политика", - отметил приднестровский депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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