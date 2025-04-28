В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы
Депутат Сафонов: Приднестровье в отличие от Молдавии не откажется от Дня Победы
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
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"Приднестровцы, как и все нормальные жители бывшего Советского Союза, никогда не откажутся от святого для всех нас праздника, символизирующего не только ратную славу от разгрома самого страшного в истории врага, но и бесчисленные жертвы, которые народы бывшего СССР понесли от политики геноцида, проводимого захватчиками... Приднестровцы никогда не откажутся от Дня Победы в отличие от националистов Молдовы, послушно выполняющих нелепое указание Брюсселя отмечать 9 мая непонятный День Европы. В современном виде этой Европы просто не было бы без победы Красной Армии в 1945 году", - подчеркнул Сафонов.
По его словам, падение уровня прорумынских политиков Молдавии свидетельствует о том, что являются марионетками Запада. "Представители нынешней молдавской власти пробили истинное политическое дно. Причём дно самое страшное: они показали, что вообще оторваны от реальности и не понимают простых вещей. А это – уже смерть для политика", - отметил приднестровский депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.