https://ria.ru/20250428/pridnestrove-2013806460.html

В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы

В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы - РИА Новости, 28.04.2025

В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы

Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:49:00+03:00

2025-04-28T12:49:00+03:00

2025-04-28T12:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

ссср

брюссель

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Приднестровцы в отличие от молдавских националистов никогда не откажутся от празднования Дня Победы, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. "Приднестровцы, как и все нормальные жители бывшего Советского Союза, никогда не откажутся от святого для всех нас праздника, символизирующего не только ратную славу от разгрома самого страшного в истории врага, но и бесчисленные жертвы, которые народы бывшего СССР понесли от политики геноцида, проводимого захватчиками... Приднестровцы никогда не откажутся от Дня Победы в отличие от националистов Молдовы, послушно выполняющих нелепое указание Брюсселя отмечать 9 мая непонятный День Европы. В современном виде этой Европы просто не было бы без победы Красной Армии в 1945 году", - подчеркнул Сафонов. По его словам, падение уровня прорумынских политиков Молдавии свидетельствует о том, что являются марионетками Запада. "Представители нынешней молдавской власти пробили истинное политическое дно. Причём дно самое страшное: они показали, что вообще оторваны от реальности и не понимают простых вещей. А это – уже смерть для политика", - отметил приднестровский депутат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html

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в мире, молдавия, ссср, брюссель, 80-летие победы в великой отечественной войне