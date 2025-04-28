https://ria.ru/20250428/premiya-2013943280.html

Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза"

Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза" - РИА Новости, 28.04.2025

Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза"

Автор Андрей Лисьев стал победителем в номинации "Художественная проза" всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского, лауреатами выбраны Тимур... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:23:00+03:00

2025-04-28T22:23:00+03:00

2025-04-28T22:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автор Андрей Лисьев стал победителем в номинации "Художественная проза" всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского, лауреатами выбраны Тимур Гараев и Екатерина Блынская, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. "Торжественное награждение лауреатов Всероссийской литературной премии, учреждённой в память о военкоре, писателе и бойце Владлене Татарском, состоялось 25 апреля в Москве. В номинации "Художественная проза": первое место - Андрей Лисьев ("За каждый метр"), лауреаты Тимур Гараев ("Zеленая тетрадь"), Екатерина Блынская ("Пойма. Курск в преддверии нашествия")", - говорится в сообщении. Как рассказал Лисьев, книга "За каждый метр" является продолжением истории о десантниках, начатой в повести "Не прощаемся". "К сожалению, многие из моих героев погибли. С тех пор для своей работы я больше не записываю интервью на диктофон: тяжело потом слушать голоса парней... В чем феномен Владлена? В текстах Татарского меня всегда привлекала злободневность, смелость и острота в оценках", - добавил он. В категории "Публицистика" победу одержал Дмитрий Селезнев с произведением "Беспокоящий огонь", лауреатами стали Алексей Волынец и Евгений Норин. В номинации "Медиапроект" лучшим признан "Бункер Гриши Путина" автора Григория Королева, лауреатами стали "История с Журавлевым" Андрея Журавлева, "Война в лицах" Михаила Бондаренко. Специального приза конкурса "Скальд Новороссии" удостоен Дмитрий Артис ("Дневник добровольца"). Как уточняет пресс-служба, работы всех финалистов войдут в сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати. Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250428/spektakl-2013935291.html

https://ria.ru/20250428/teatr-2013931307.html

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москва, россия, андрей лисов, владлен татарский, михаил бондаренко, президентский фонд культурных инициатив