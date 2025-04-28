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Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза" - РИА Новости, 28.04.2025
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Культура
 
22:23 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/premiya-2013943280.html
Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза"
Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза" - РИА Новости, 28.04.2025
Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза"
Автор Андрей Лисьев стал победителем в номинации "Художественная проза" всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского, лауреатами выбраны Тимур... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автор Андрей Лисьев стал победителем в номинации "Художественная проза" всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского, лауреатами выбраны Тимур Гараев и Екатерина Блынская, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. "Торжественное награждение лауреатов Всероссийской литературной премии, учреждённой в память о военкоре, писателе и бойце Владлене Татарском, состоялось 25 апреля в Москве. В номинации "Художественная проза": первое место - Андрей Лисьев ("За каждый метр"), лауреаты Тимур Гараев ("Zеленая тетрадь"), Екатерина Блынская ("Пойма. Курск в преддверии нашествия")", - говорится в сообщении. Как рассказал Лисьев, книга "За каждый метр" является продолжением истории о десантниках, начатой в повести "Не прощаемся". "К сожалению, многие из моих героев погибли. С тех пор для своей работы я больше не записываю интервью на диктофон: тяжело потом слушать голоса парней... В чем феномен Владлена? В текстах Татарского меня всегда привлекала злободневность, смелость и острота в оценках", - добавил он. В категории "Публицистика" победу одержал Дмитрий Селезнев с произведением "Беспокоящий огонь", лауреатами стали Алексей Волынец и Евгений Норин. В номинации "Медиапроект" лучшим признан "Бункер Гриши Путина" автора Григория Королева, лауреатами стали "История с Журавлевым" Андрея Журавлева, "Война в лицах" Михаила Бондаренко. Специального приза конкурса "Скальд Новороссии" удостоен Дмитрий Артис ("Дневник добровольца"). Как уточняет пресс-служба, работы всех финалистов войдут в сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати. Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250428/spektakl-2013935291.html
https://ria.ru/20250428/teatr-2013931307.html
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москва, россия, андрей лисов, владлен татарский, михаил бондаренко, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Москва, Россия, Андрей Лисов, Владлен Татарский, Михаил Бондаренко, Президентский фонд культурных инициатив
Писатель Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза"

Андрей Лисьев победил в номинации "Художественная проза" премии имени Татарского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автор Андрей Лисьев стал победителем в номинации "Художественная проза" всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского, лауреатами выбраны Тимур Гараев и Екатерина Блынская, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
"Торжественное награждение лауреатов Всероссийской литературной премии, учреждённой в память о военкоре, писателе и бойце Владлене Татарском, состоялось 25 апреля в Москве. В номинации "Художественная проза": первое место - Андрей Лисьев ("За каждый метр"), лауреаты Тимур Гараев ("Zеленая тетрадь"), Екатерина Блынская ("Пойма. Курск в преддверии нашествия")", - говорится в сообщении.
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Как рассказал Лисьев, книга "За каждый метр" является продолжением истории о десантниках, начатой в повести "Не прощаемся".
"К сожалению, многие из моих героев погибли. С тех пор для своей работы я больше не записываю интервью на диктофон: тяжело потом слушать голоса парней... В чем феномен Владлена? В текстах Татарского меня всегда привлекала злободневность, смелость и острота в оценках", - добавил он.
В категории "Публицистика" победу одержал Дмитрий Селезнев с произведением "Беспокоящий огонь", лауреатами стали Алексей Волынец и Евгений Норин. В номинации "Медиапроект" лучшим признан "Бункер Гриши Путина" автора Григория Королева, лауреатами стали "История с Журавлевым" Андрея Журавлева, "Война в лицах" Михаила Бондаренко.
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Как уточняет пресс-служба, работы всех финалистов войдут в сборник "Дорога к светлому и ясному", который уже готовится к печати.
Конкурс стартовал осенью 2024 года и объединил более 250 участников из разных регионов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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