https://ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013894484.html

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры - РИА Новости, 28.04.2025

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры

Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:40:00+03:00

2025-04-28T17:40:00+03:00

2025-04-28T17:40:00+03:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказано в документе. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал "Госуслуги", чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны. Законопроектом возлагается на Единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в список. Также отмечается, что организаторов казино обяжут размещать информацию об отказе от участия в азартных играх на видных местах и на сайтах, а каждое заведение должно будет разработать внутренние правила.

https://ria.ru/20250427/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975939826.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф