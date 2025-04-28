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Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры - РИА Новости, 28.04.2025
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17:40 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013894484.html
Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры
Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры - РИА Новости, 28.04.2025
Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры
Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:40:00+03:00
2025-04-28T17:40:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказано в документе. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал "Госуслуги", чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны. Законопроектом возлагается на Единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в список. Также отмечается, что организаторов казино обяжут размещать информацию об отказе от участия в азартных играх на видных местах и на сайтах, а каждое заведение должно будет разработать внутренние правила.
https://ria.ru/20250427/kredity-2003042476.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры

Правительство поддержало с учетом доработки проект самозапрета на азартные игры

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкИгровые автоматы
Игровые автоматы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки с учетом замечаний законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказано в документе.
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Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут устанавливать для самих себя ограничения на участие в азартных играх в тотализаторах, букмекерских конторах и казино.
Проект направлен на защиту граждан, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Вводится механизм самоограничения: человек сможет подать заявление через портал "Госуслуги", чтобы его включили в специальный перечень. На срок минимум 12 месяцев организаторы азартных игр не смогут принимать от таких лиц ставки, переводы и выдавать выигрышные жетоны.
Законопроектом возлагается на Единого регулятора азартных игр обязанность вести этот перечень. В случае принятия данной инициативы игровым заведениям запретят направлять рекламу людям, попавшим в список.
Также отмечается, что организаторов казино обяжут размещать информацию об отказе от участия в азартных играх на видных местах и на сайтах, а каждое заведение должно будет разработать внутренние правила.
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