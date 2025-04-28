Рейтинг@Mail.ru
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pozhar-2013800178.html
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 28.04.2025
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали
Природный пожар, который уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, локализован на 200 гектарах, сообщает в Тelegram-канале МЧС... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:12:00+03:00
2025-04-28T12:12:00+03:00
происшествия
жилье
забайкальский край
ми-8 амтш
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_eb43182e941854f36ce912ac8092d483.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Природный пожар, который уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, локализован на 200 гектарах, сообщает в Тelegram-канале МЧС России. Ранее в понедельник ведомство сообщало, что четыре дома сгорели в забайкальском селе Новопавловка от природного пожара, огонь тушили на 800 "квадратах", его распространение удалось остановить. Велось тушение травы на 200 гектарах. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России. "Пожар локализован на 200 гектарах", - говорится в сообщении. Рослесхоз 23 апреля сообщил РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
https://ria.ru/20250411/pozhary-2010623517.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_79191f8726267940987eb2659dabf224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, забайкальский край, ми-8 амтш, ил-76
Происшествия, Жилье, Забайкальский край, Ми-8 АМТШ, Ил-76
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали

МЧС: пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали на 200 гектарах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Лесной пожар в Забайкальском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Природный пожар, который уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, локализован на 200 гектарах, сообщает в Тelegram-канале МЧС России.
Ранее в понедельник ведомство сообщало, что четыре дома сгорели в забайкальском селе Новопавловка от природного пожара, огонь тушили на 800 "квадратах", его распространение удалось остановить. Велось тушение травы на 200 гектарах. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России.
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
22 апреля, 16:16
"Пожар локализован на 200 гектарах", - говорится в сообщении.
Рослесхоз 23 апреля сообщил РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Забайкалье выявили 36 виновников природных пожаров
11 апреля, 07:58
 
ПроисшествияЖильеЗабайкальский крайМи-8 АМТШИл-76
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала