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Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 28.04.2025
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали
Природный пожар, который уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, локализован на 200 гектарах, сообщает в Тelegram-канале МЧС... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:12:00+03:00
2025-04-28T12:12:00+03:00
2025-04-28T12:12:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Природный пожар, который уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, локализован на 200 гектарах, сообщает в Тelegram-канале МЧС России. Ранее в понедельник ведомство сообщало, что четыре дома сгорели в забайкальском селе Новопавловка от природного пожара, огонь тушили на 800 "квадратах", его распространение удалось остановить. Велось тушение травы на 200 гектарах. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России. "Пожар локализован на 200 гектарах", - говорится в сообщении. Рослесхоз 23 апреля сообщил РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
https://ria.ru/20250411/pozhary-2010623517.html
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происшествия, жилье, забайкальский край, ми-8 амтш, ил-76
Происшествия, Жилье, Забайкальский край, Ми-8 АМТШ, Ил-76
Пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали
МЧС: пожар в селе Новопавловка в Забайкалье локализовали на 200 гектарах