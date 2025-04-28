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В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома - РИА Новости, 28.04.2025
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12:07 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pozhar-2013799218.html
В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома
В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома - РИА Новости, 28.04.2025
В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома
Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, пожар тушили на площади 800 "квадратов", распространение огня удалось... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:07:00+03:00
2025-04-28T12:07:00+03:00
происшествия
жилье
забайкальский край
ми-8 амтш
ил-76
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, пожар тушили на площади 800 "квадратов", распространение огня удалось остановить, сообщает в своём Тelegram-канале МЧС России. "В селе Новопавловка действуют техногенный и ландшафтный пожары.... Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 квадратах, распространения пламени на большую площадь не допущено. В настоящий момент горит сухая трава на 200 гектарах. Погорельцы находятся в пункте временного размещения", - говорится в сообщении. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России, информирует ведомство. В среду в пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
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происшествия, жилье, забайкальский край, ми-8 амтш, ил-76
Происшествия, Жилье, Забайкальский край, Ми-8 АМТШ, Ил-76
В Забайкалье природный пожар уничтожил четыре жилых дома

МЧС: в селе Новопавловка в Забайкалье природный пожар уничтожил 4 жилых дома

© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
Лесной пожар в Забайкальском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, пожар тушили на площади 800 "квадратов", распространение огня удалось остановить, сообщает в своём Тelegram-канале МЧС России.
"В селе Новопавловка действуют техногенный и ландшафтный пожары.... Огонь уничтожил четыре жилых дома на 800 квадратах, распространения пламени на большую площадь не допущено. В настоящий момент горит сухая трава на 200 гектарах. Погорельцы находятся в пункте временного размещения", - говорится в сообщении.
Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76 МЧС России, информирует ведомство.
В среду в пресс-службе Рослесхоза сообщили РИА Новости, что в Забайкальском крае для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров введен федеральный режим ЧС, при этом в лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
22 апреля, 16:16
 
ПроисшествияЖильеЗабайкальский крайМи-8 АМТШИл-76
 
 
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