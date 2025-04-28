https://ria.ru/20250428/pozhar-2013763299.html
В Перми загорелось складское помещение
В Перми загорелось складское помещение - РИА Новости, 28.04.2025
В Перми загорелось складское помещение
Складское помещение загорелось в Перми на площади 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по региону в своем... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:41:00+03:00
2025-04-28T07:41:00+03:00
2025-04-28T07:46:00+03:00
происшествия
пермь
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Перми на площади 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале. "Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад. Пожар в складском помещении с пластиковыми трубами по адресу: город Пермь, шоссе Космонавтов локализован силами 44 огнеборцев и 14 единиц техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Продолжается тушение возгорания на площади 500 квадратных метров.
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми загорелось складское помещение
МЧС: в Перми загорелось складское помещение на площади 500 квадратных метров