https://ria.ru/20250428/pozhar-2013763299.html

В Перми загорелось складское помещение

В Перми загорелось складское помещение - РИА Новости, 28.04.2025

В Перми загорелось складское помещение

Складское помещение загорелось в Перми на площади 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по региону в своем... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:41:00+03:00

2025-04-28T07:41:00+03:00

2025-04-28T07:46:00+03:00

происшествия

пермь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Перми на площади 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщает главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале. "Пожарные не допустили распространения огня на соседний склад. Пожар в складском помещении с пластиковыми трубами по адресу: город Пермь, шоссе Космонавтов локализован силами 44 огнеборцев и 14 единиц техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Продолжается тушение возгорания на площади 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013712419.html

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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)