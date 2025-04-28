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СМИ сообщили о резком снижении объема ввоза товаров из Китая в США
СМИ сообщили о резком снижении объема ввоза товаров из Китая в США - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ сообщили о резком снижении объема ввоза товаров из Китая в США
Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о резком снижении объемов товаров из КНР на фоне введения ввозных пошлин... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:16:00+03:00
2025-04-28T05:16:00+03:00
2025-04-28T05:17:00+03:00
экономика
сша
китай
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о резком снижении объемов товаров из КНР на фоне введения ввозных пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times. "Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам сообщают о резком снижении объемов товаров, перевозимых из Китая", - говорится в материале. Отмечается, что после введения американских пошлин количество заказов на контейнерные перевозки в США резко сократилось. Согласно последним данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказов на стандартные контейнеры из Китая в США было на 45% меньше, чем годом ранее. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250428/poshliny-2013754760.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ сообщили о резком снижении объема ввоза товаров из Китая в США
FT: операторы портов США сообщили о снижении объема ввоза товаров из КНР