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Китай готов обсуждать пошлины с США
Китай готов обсуждать пошлины с США - РИА Новости, 28.04.2025
Китай готов обсуждать пошлины с США
Китай готов обсуждать с США таможенные пошлины, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и Вашингтон должен сделать первый шаг, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:49:00+03:00
2025-04-28T04:49:00+03:00
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китай
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введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Китай готов обсуждать с США таможенные пошлины, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и Вашингтон должен сделать первый шаг, заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй."Если они (США – ред.) хотят диалога, дверь остается открытой. Диалог должен основываться на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде. Что касается американцев, то именно они инициировали весь этот процесс (пошлин – ред.). Таким образом, именно они должны предпринять необходимые шаги для создания правильной основы или атмосферы", - сказал он.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, сша, оон, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай готов обсуждать пошлины с США
Постпред КНР Сюй: Китай готов обсуждать пошлины при инициативе со стороны США