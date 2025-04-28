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Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута, пишет Reuters
Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута, пишет Reuters - РИА Новости, 28.04.2025
Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута, пишет Reuters
Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута в стране, но нет указаний на то, что проблему могла вызвать кибератака, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:48:00+03:00
2025-04-28T17:48:00+03:00
2025-04-28T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута в стране, но нет указаний на то, что проблему могла вызвать кибератака, передает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Луиша Монтенегру. "Он добавил, что "нет указаний" на то, что кибератака была причиной блэкаута", - пишет агентство. Премьер Португалии заявил, что страна попытается решить проблему с перебоями в электроснабжении до конца дня. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения были зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии.
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013894695.html
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в мире, португалия, испания, мадрид
В мире, Португалия, Испания, Мадрид
Португалия рассматривает разные версии причин блэкаута, пишет Reuters
Reuters: нет признаков того, что блэкаут в Португалии возник из-за кибератаки