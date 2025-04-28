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Число жертв взрыва в иранском порту увеличилось
Число жертв взрыва в иранском порту увеличилось - РИА Новости, 28.04.2025
Число жертв взрыва в иранском порту увеличилось
Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 70, заявил глава управления по чрезвычайным... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:23:00+03:00
2025-04-28T20:23:00+03:00
2025-04-28T20:41:00+03:00
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 70, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали, что в результате этого происшествия погибли по меньшей мере 65 человек, не менее 1,2 тысячи пострадали."Количество погибших в результате происшествия в порту Шахида Раджаи возросло до 70 человек", - приводит слова Хасан-заде агентство Fars.
https://ria.ru/20250428/iran-2013907261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, иран
Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, В мире, Иран
Число жертв взрыва в иранском порту увеличилось
Число жертв взрыва в иранском порту в Бендер-Аббасе возросло до 70 человек