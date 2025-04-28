https://ria.ru/20250428/polsha-2013936563.html

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 28.04.2025

Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:54:00+03:00

2025-04-28T20:54:00+03:00

2025-04-28T21:01:00+03:00

в мире

польша

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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным. "Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком", - заявил Мацяк, отвечая на вопрос другого кандидата Марека Якубяка, восхищается ли он Путиным.Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.

https://ria.ru/20250428/polsha-2013928697.html

https://ria.ru/20250412/polsha-2010829109.html

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в мире, польша, россия, владимир путин, анджей дуда, кароль навроцкий