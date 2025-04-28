https://ria.ru/20250428/polsha-2013928697.html
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 28.04.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:10:00+03:00
2025-04-28T20:10:00+03:00
2025-04-28T20:10:00+03:00
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун высказался за нормализацию отношений с Россией. "Никто не навязывает нам Россию в качестве сердечного друга, в качестве делегата нашей цивилизации в те районы, где она находится. Но в то же время гранича с Россией мы должны стремиться к нормализации отношений", - сказал Браун в ходе предвыборных дебатов. Он пояснил, что Польше нужно наладить отношений с Россией "не для того, чтобы приглашать друг друга на какие-нибудь фестивали дружбы", а "для того, чтобы действовать в общем интересе". Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
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в мире, россия, польша, гжегож браун, анджей дуда, кароль навроцкий
В мире, Россия, Польша, Гжегож Браун, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией