https://ria.ru/20250428/polsha-2013803305.html

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве АЭС в Польше

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве АЭС в Польше - РИА Новости, 28.04.2025

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве АЭС в Польше

Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции, сообщил премьер Польши Дональд Туск после переговоров с... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:36:00+03:00

2025-04-28T12:36:00+03:00

2025-04-28T12:36:00+03:00

польша

сша

дональд туск

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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. Польша и США подписали новое соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции, сообщил премьер Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом. "Наше сотрудничество получило новый толчок. Наша инвестиция сегодня получила новое, лучшее соглашение. Мы изменили множество ключевых вопросов в 16 пунктах. Гарантии становятся тверже, а инвестиция более уверенной. Итогом этого сотрудничество будет атомная электростанция у нас на севере. Польше очень важно, чтобы эта инвестиция была выгодна для обеих сторон. Благодаря усилиям обеих сторон можно сегодня с уверенностью сказать, что польско-американское сотрудничество в области ядерной энергетики идет хорошо", - сказал Туск. В свою очередь Райт заявил, что строительство польской АЭС обеспечит создание десятков тысяч рабочих мест. Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20250403/polsha-2009056294.html

https://ria.ru/20250331/polsha-2008479790.html

польша

сша

варшава

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польша, сша, дональд туск, варшава