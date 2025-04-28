Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/polk-2013874936.html
В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия
В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия - РИА Новости, 28.04.2025
В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия
Акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:51:00+03:00
2025-04-28T16:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутск
ангарск
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/14/1553301465_0:64:1500:908_1920x0_80_0_0_71ea5c2a481e8e79d40ec435f1ac08f5.jpg
ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут митинги, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев. "На заседании оргкомитета "Победа" с коллегами приняли важное решение. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в традиционном формате шествия состоится 9 мая в Иркутске и в Ангарске", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в большинстве муниципалитетов в День Победы пройдут митинги. На них можно будет прийти с портретами близких. В организации мероприятий в регионе будут помогать более 5 тысяч волонтеров, которые пройдут обучение. Накануне праздничной даты губернатор подписал документ, по которому участникам Великой Отечественной войны будут присваивать звания "Почётный гражданин Иркутской области".
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html
иркутск
ангарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/14/1553301465_103:0:1398:971_1920x0_80_0_0_3a482931ba45d1797f19105eb709c8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иркутск, ангарск, игорь кобзев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутск, Ангарск, Игорь Кобзев
В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия

В Иркутске и Ангарске акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в формате шествия

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут митинги, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.
"На заседании оргкомитета "Победа" с коллегами приняли важное решение. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в традиционном формате шествия состоится 9 мая в Иркутске и в Ангарске", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
25 апреля, 18:10
Он отметил, что в большинстве муниципалитетов в День Победы пройдут митинги. На них можно будет прийти с портретами близких. В организации мероприятий в регионе будут помогать более 5 тысяч волонтеров, которые пройдут обучение.
Накануне праздничной даты губернатор подписал документ, по которому участникам Великой Отечественной войны будут присваивать звания "Почётный гражданин Иркутской области".
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Акция "Бессмертный полк"
19 апреля, 13:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоИркутскАнгарскИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала