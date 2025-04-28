https://ria.ru/20250428/polk-2013874936.html

В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия

В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия - РИА Новости, 28.04.2025

В Иркутске и Ангарске "Бессмертный полк" пройдет в формате шествия

Акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:51:00+03:00

2025-04-28T16:51:00+03:00

2025-04-28T16:51:00+03:00

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ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в двух городах Приангарья, Иркутске и Ангарске, в формате традиционного шествия, в остальных населенных пунктах пройдут митинги, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев. "На заседании оргкомитета "Победа" с коллегами приняли важное решение. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в традиционном формате шествия состоится 9 мая в Иркутске и в Ангарске", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в большинстве муниципалитетов в День Победы пройдут митинги. На них можно будет прийти с портретами близких. В организации мероприятий в регионе будут помогать более 5 тысяч волонтеров, которые пройдут обучение. Накануне праздничной даты губернатор подписал документ, по которому участникам Великой Отечественной войны будут присваивать звания "Почётный гражданин Иркутской области".

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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общество, иркутск, ангарск, игорь кобзев