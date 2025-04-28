https://ria.ru/20250428/polk-2013792221.html

Шествие "Бессмертного полка" впервые состоится в турецкой Адане

Шествие "Бессмертного полка" впервые состоится в турецкой Адане - РИА Новости, 28.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" впервые состоится в турецкой Адане

Шествие "Бессмертного полка" впервые состоится в турецком городе Адана на юге страны 4 мая, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации соотечественников... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:35:00+03:00

2025-04-28T11:35:00+03:00

2025-04-28T12:09:00+03:00

адана (провинция)

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 28 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" впервые состоится в турецком городе Адана на юге страны 4 мая, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации соотечественников "Чукурова_ру" Анна Акдоган."Бессмертный полк" впервые состоится в Адане 4 мая. Мероприятие открыто для всех русскоязычных вне зависимости от национальности и гражданства", - сообщила Акдоган.По ее словам, уже поступают заявки от желающих принять участие в шествии, граждане присылают фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.После шествия участники планируют спеть песни военных лет, их угостят перловой кашей, сообщила Акдоган.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250425/kishinev-2013424025.html

https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html

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адана (провинция), в мире, россия