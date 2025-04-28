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В Пензе арестовали за взятки главу миграционного управления - РИА Новости, 28.04.2025
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11:41 28.04.2025 (обновлено: 13:03 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/politsejskie-2013793360.html
В Пензе арестовали за взятки главу миграционного управления
В Пензе арестовали за взятки главу миграционного управления - РИА Новости, 28.04.2025
В Пензе арестовали за взятки главу миграционного управления
Начальника управления по вопросам миграции главка МВД по Пензенской области и его подчиненного арестовали по делу о взятках, полученных за легализацию... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:41:00+03:00
2025-04-28T13:03:00+03:00
происшествия
пензенская область
россия
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Начальника управления по вопросам миграции главка МВД по Пензенской области и его подчиненного арестовали по делу о взятках, полученных за легализацию мигрантов, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.&quot;В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области&quot;, — говорится в релизе.Против них возбудили уголовное дело о получении взятки. По данным спецслужбы, с мая 2024 года фигуранты получали от предпринимателей взятки в виде услуг и товарно-материальных ценностей. Взамен они помогали с легализацией на территории России иностранцев, в том числе и нарушителей миграционного законодательства, а также оказывали общее покровительство. В частности, предупреждали о предстоящих проверках на стройплощадках, где незаконно использовался труд мигрантов, или не включали эти строительные объекты в план проверок.Суд отправил обоих под стражу. По статье "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору" им грозит до 12 лет лишения свободы.Кроме того, фигурантов отстранили от должности. При подтверждении вины их уволят по отрицательным основаниям, добавили в главке МВД.На сайте ведомства начальником управления по вопросам миграции значится Игорь Мысяков, временное исполнение его обязанностей возложено на полковника полиции Анатолия Антонова.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Арест главы управления по вопросам миграции пензенского УМВД
Арестован глава управления по вопросам миграции пензенского УМВД, следствие считает, что он брал взятки за легализацию мигрантов, сообщили в ФСБ
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
происшествия, пензенская область, россия
Происшествия, Пензенская область, Россия
В Пензе арестовали за взятки главу миграционного управления

В Пензе главу миграционного управления и его подчиненного арестовали за взятки

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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Начальника управления по вопросам миграции главка МВД по Пензенской области и его подчиненного арестовали по делу о взятках, полученных за легализацию мигрантов, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области", — говорится в релизе.

Против них возбудили уголовное дело о получении взятки. По данным спецслужбы, с мая 2024 года фигуранты получали от предпринимателей взятки в виде услуг и товарно-материальных ценностей. Взамен они помогали с легализацией на территории России иностранцев, в том числе и нарушителей миграционного законодательства, а также оказывали общее покровительство. В частности, предупреждали о предстоящих проверках на стройплощадках, где незаконно использовался труд мигрантов, или не включали эти строительные объекты в план проверок.
Суд отправил обоих под стражу. По статье "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору" им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, фигурантов отстранили от должности. При подтверждении вины их уволят по отрицательным основаниям, добавили в главке МВД.
На сайте ведомства начальником управления по вопросам миграции значится Игорь Мысяков, временное исполнение его обязанностей возложено на полковника полиции Анатолия Антонова.
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