https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html

Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом

Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом - РИА Новости, 28.04.2025

Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом

Врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь младенцу из подмосковного Куровского, отравившемуся парами вейпа, от госпитализации родители отказались, сообщили... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:05:00+03:00

2025-04-28T17:05:00+03:00

2025-04-28T17:05:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

орехово-зуево

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь младенцу из подмосковного Куровского, отравившемуся парами вейпа, от госпитализации родители отказались, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в подмосковном Орехово-Зуево 10-месячный ребенок отравился электронной сигаретой, возбуждено уголовное дело. "В больницу, подведомственную минздраву Московской области, бригадой скорой помощи был доставлен ребенок. Врачи провели осмотр и оказали ему необходимую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве. От дальнейшей госпитализации родители ребенка отказались, добавили в минздраве.

https://ria.ru/20250128/veyp-1995858110.html

московская область (подмосковье)

россия

орехово-зуево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, орехово-зуево, следственный комитет россии (ск рф)