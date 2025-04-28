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Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом - РИА Новости, 28.04.2025
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17:05 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html
Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом
Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом - РИА Новости, 28.04.2025
Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом
Врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь младенцу из подмосковного Куровского, отравившемуся парами вейпа, от госпитализации родители отказались, сообщили... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:05:00+03:00
2025-04-28T17:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
орехово-зуево
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь младенцу из подмосковного Куровского, отравившемуся парами вейпа, от госпитализации родители отказались, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в подмосковном Орехово-Зуево 10-месячный ребенок отравился электронной сигаретой, возбуждено уголовное дело. "В больницу, подведомственную минздраву Московской области, бригадой скорой помощи был доставлен ребенок. Врачи провели осмотр и оказали ему необходимую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве. От дальнейшей госпитализации родители ребенка отказались, добавили в минздраве.
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московская область (подмосковье)
россия
орехово-зуево
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, орехово-зуево, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Орехово-Зуево, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи осмотрели младенца из Подмосковья, отравившегося вейпом

Врачи помогли младенцу из Подмосковья, отравившемуся парами вейпа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Врачи осмотрели и оказали медицинскую помощь младенцу из подмосковного Куровского, отравившемуся парами вейпа, от госпитализации родители отказались, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в подмосковном Орехово-Зуево 10-месячный ребенок отравился электронной сигаретой, возбуждено уголовное дело.
«
"В больницу, подведомственную минздраву Московской области, бригадой скорой помощи был доставлен ребенок. Врачи провели осмотр и оказали ему необходимую медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.
От дальнейшей госпитализации родители ребенка отказались, добавили в минздраве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОрехово-ЗуевоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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