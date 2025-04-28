https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013805937.html

В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой

В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой - РИА Новости, 28.04.2025

В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой

Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в подмосковном Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:48:00+03:00

2025-04-28T12:48:00+03:00

2025-04-28T12:48:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в подмосковном Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. "Двадцать восьмого апреля 2025 года 10-месячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начался кашель и судороги... По факту произошедшего следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Уточняется, что родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства.

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html

россия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, следственный комитет россии (ск рф)