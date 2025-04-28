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В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой - РИА Новости, 28.04.2025
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12:48 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013805937.html
В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой
В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой - РИА Новости, 28.04.2025
В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой
Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в подмосковном Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:48:00+03:00
2025-04-28T12:48:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в подмосковном Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. "Двадцать восьмого апреля 2025 года 10-месячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начался кашель и судороги... По факту произошедшего следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Уточняется, что родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства.
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html
россия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), орехово-зуево, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье ребенок отравился электронной сигаретой

В Орехово-Зуево десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в подмосковном Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«
"Двадцать восьмого апреля 2025 года 10-месячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начался кашель и судороги... По факту произошедшего следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Кроме того, проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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