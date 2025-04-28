https://ria.ru/20250428/pobedy-2013769515.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:26:00+03:00

2025-04-28T09:26:00+03:00

2025-04-28T09:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

миа "россия сегодня"

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии, сообщила медиагруппа. "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии. Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет", — отметили в пресс-службе.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне. На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов — военных корреспондентов.

https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, миа "россия сегодня"