https://ria.ru/20250428/pobedy-2013769515.html
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:26:00+03:00
2025-04-28T09:26:00+03:00
2025-04-28T09:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
миа "россия сегодня"
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии, сообщила медиагруппа. "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии. Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет", — отметили в пресс-службе.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне. На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов — военных корреспондентов.
https://ria.ru/20250428/moskva-2013764780.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, миа "россия сегодня"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, МИА "Россия сегодня", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект к 80-летию Великой Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945"