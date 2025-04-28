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Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа" - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:20 28.04.2025 (обновлено: 15:34 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pobeda-2013851970.html
Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа"
Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа" - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа". РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:20:00+03:00
2025-04-28T15:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
берлин (город)
россия
урал
михаил мишустин
татьяна голикова
иосиф сталин (джугашвили)
музей победы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа". Главу правительства сопровождали его заместитель Татьяна Голикова, а также директор музея Александр Школьник. "Этот музей дает возможность, в первую очередь, младшему поколению познакомиться с той богатой историей, которая была. Что удивительно, все инсталляции здесь содержат вещи, материалы тех лет", - отметил премьер после посещения выставки, поблагодарив директора музея, а также всех, кто работал над этой экспозицией. "В преддверии 80-летия Великой Победы хочу поздравить с наступающим великим для нас праздником. Особенно наших ветеранов, бабушек, дедушек, прадедушек, которые жили (в это время) и помнят тех, кто ушел. И пожелать молодому поколению помнить о вечном подвиге советского народа", - сказал Мишустин. Площадь экспозиции составляет 3 тысячи квадратных метров, она включает 17 тематических разделов, созданных в виде пространств с реконструированными декорациями времен Великой Отечественной войны и общим звуковым сопровождением для погружения посетителя в историческую эпоху. Премьер-министр оставил запись в книге почетных гостей Музея Победы, где выразил благодарность работникам музея и поздравил их с наступающим праздником 80-летия Победы. Об экспозицииСреди разделов выставки - трехмерная панорама Брестской крепости 1941 года, реконструкция сожженной деревни, захваченной немецкими военными, а также декорация заводского цеха, показывающая вклад отраслей народного хозяйства в Победу. Экспозиция "Эвакуация" демонстрирует процесс погрузки и отправления эшелонов. "С территории, которая фашистами была занята, где проживало около 40% населения, весь промышленный потенциал был, все перенеслось в Сибирь, за Урал. Две с половиной тысячи предприятий переехали в буквальном смысле слова", - отметил глава правительства, остановившись около экспозиции. Ему также продемонстрировали интерактивную карту, где можно выбрать любой город и посмотреть, какие предприятия трансформировали свою продукцию сюда. Кроме того, представлена реконструкция приемной кабинета Иосифа Сталина, где проходило заседание Государственного комитета обороны (ГКО) и принимались судьбоносные для страны решения. Далее можно ознакомиться с экспозициями, посвященными работе медиков во время войны, произведениям искусства времен войны, а также работе библиотек и радиостудии, где зачитывал сводки Совинформбюро диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Центральный объект выставки - реконструкция шахты, в которую были сброшены члены молодежной подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия", где представлены надписи заключенных гестаповских застенков. Экспозиция "Освобождение Европы" отражает освободительную миссию Красной армии. Здесь можно посмотреть ролик про освобождение концентрационных лагерей, а также на реконструкцию собирательного образа освобожденных городов Европы. Заключительная экспозиция - "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Здесь в трех зонах реконструированы пространства комнаты художника в Берлине, площадь перед Рейхстагом, где поднялись в атаку бойцы, несущие Знамя Победы, и ступени Рейхстага с колоннами и историческими надписями, оставленными бойцами Красной армии.
https://ria.ru/20250425/vystavka-2013503284.html
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берлин (город), россия, урал, михаил мишустин, татьяна голикова, иосиф сталин (джугашвили), музей победы, совинформбюро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Берлин (город), Россия, Урал, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Иосиф Сталин (Джугашвили), Музей Победы, Совинформбюро
Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа"

Мишустин и Голикова посетили экспозицию Музея Победы "Подвиг народа"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию в Музее Победы в Москве. 28 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию в Музее Победы в Москве. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает экспозицию в Музее Победы в Москве. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил экспозицию Музея Победы "Подвиг народа".
Главу правительства сопровождали его заместитель Татьяна Голикова, а также директор музея Александр Школьник.
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"Этот музей дает возможность, в первую очередь, младшему поколению познакомиться с той богатой историей, которая была. Что удивительно, все инсталляции здесь содержат вещи, материалы тех лет", - отметил премьер после посещения выставки, поблагодарив директора музея, а также всех, кто работал над этой экспозицией.
"В преддверии 80-летия Великой Победы хочу поздравить с наступающим великим для нас праздником. Особенно наших ветеранов, бабушек, дедушек, прадедушек, которые жили (в это время) и помнят тех, кто ушел. И пожелать молодому поколению помнить о вечном подвиге советского народа", - сказал Мишустин.
Площадь экспозиции составляет 3 тысячи квадратных метров, она включает 17 тематических разделов, созданных в виде пространств с реконструированными декорациями времен Великой Отечественной войны и общим звуковым сопровождением для погружения посетителя в историческую эпоху.
Премьер-министр оставил запись в книге почетных гостей Музея Победы, где выразил благодарность работникам музея и поздравил их с наступающим праздником 80-летия Победы.
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Об экспозиции

Среди разделов выставки - трехмерная панорама Брестской крепости 1941 года, реконструкция сожженной деревни, захваченной немецкими военными, а также декорация заводского цеха, показывающая вклад отраслей народного хозяйства в Победу.
Экспозиция "Эвакуация" демонстрирует процесс погрузки и отправления эшелонов. "С территории, которая фашистами была занята, где проживало около 40% населения, весь промышленный потенциал был, все перенеслось в Сибирь, за Урал. Две с половиной тысячи предприятий переехали в буквальном смысле слова", - отметил глава правительства, остановившись около экспозиции. Ему также продемонстрировали интерактивную карту, где можно выбрать любой город и посмотреть, какие предприятия трансформировали свою продукцию сюда.
Кроме того, представлена реконструкция приемной кабинета Иосифа Сталина, где проходило заседание Государственного комитета обороны (ГКО) и принимались судьбоносные для страны решения.
Далее можно ознакомиться с экспозициями, посвященными работе медиков во время войны, произведениям искусства времен войны, а также работе библиотек и радиостудии, где зачитывал сводки Совинформбюро диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.
Центральный объект выставки - реконструкция шахты, в которую были сброшены члены молодежной подпольной антифашисткой организации "Молодая гвардия", где представлены надписи заключенных гестаповских застенков.
Экспозиция "Освобождение Европы" отражает освободительную миссию Красной армии. Здесь можно посмотреть ролик про освобождение концентрационных лагерей, а также на реконструкцию собирательного образа освобожденных городов Европы.
Заключительная экспозиция - "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Здесь в трех зонах реконструированы пространства комнаты художника в Берлине, площадь перед Рейхстагом, где поднялись в атаку бойцы, несущие Знамя Победы, и ступени Рейхстага с колоннами и историческими надписями, оставленными бойцами Красной армии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБерлин (город)РоссияУралМихаил МишустинТатьяна ГоликоваИосиф Сталин (Джугашвили)Музей ПобедыСовинформбюро
 
 
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