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Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
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11:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pobeda-2013795757.html
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Российское посольство в Индонезии будет настороже в отношении попыток украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая российским сообществом, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:51:00+03:00
2025-04-28T11:51:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 28 апр – РИА Новости. Российское посольство в Индонезии будет настороже в отношении попыток украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая российским сообществом, заявил РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов. "Пока мы попыток (украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая русскими общинами в Индонезии - ред.) не наблюдаем. Мы, естественно, следим за ситуацией, потому что мы знаем, что такие планы у украинцев, если говорить глобально, существуют. Мы очень надеемся, что в такой дружественной стране, как Индонезия, никаких подобных попыток не будет. Во-первых, это незаконно, и мы надеемся, что украинцы, которые здесь находятся в составе достаточно большой диаспоры, будут вести себя законопослушно. Но мы настороже, мы следим за ситуацией", - сообщил российский дипломат.
https://ria.ru/20250428/indoneziya-2013764942.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Киев
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая

Посол Толченов: Россия будет настороже в отношении попыток Киева сорвать 9 мая

© РИА Новости / Михаил Цыганов Посольство Российской Федерации в Индонезии
Посольство Российской Федерации в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Посольство Российской Федерации в Индонезии . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 28 апр – РИА Новости. Российское посольство в Индонезии будет настороже в отношении попыток украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая российским сообществом, заявил РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.
"Пока мы попыток (украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая русскими общинами в Индонезии - ред.) не наблюдаем. Мы, естественно, следим за ситуацией, потому что мы знаем, что такие планы у украинцев, если говорить глобально, существуют. Мы очень надеемся, что в такой дружественной стране, как Индонезия, никаких подобных попыток не будет. Во-первых, это незаконно, и мы надеемся, что украинцы, которые здесь находятся в составе достаточно большой диаспоры, будут вести себя законопослушно. Но мы настороже, мы следим за ситуацией", - сообщил российский дипломат.
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