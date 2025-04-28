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Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Российское посольство в Индонезии будет настороже в отношении попыток украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая российским сообществом, заявил РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:51:00+03:00
2025-04-28T11:51:00+03:00
2025-04-28T11:51:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 28 апр – РИА Новости. Российское посольство в Индонезии будет настороже в отношении попыток украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая российским сообществом, заявил РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов. "Пока мы попыток (украинских дипломатов сорвать празднование 9 мая русскими общинами в Индонезии - ред.) не наблюдаем. Мы, естественно, следим за ситуацией, потому что мы знаем, что такие планы у украинцев, если говорить глобально, существуют. Мы очень надеемся, что в такой дружественной стране, как Индонезия, никаких подобных попыток не будет. Во-первых, это незаконно, и мы надеемся, что украинцы, которые здесь находятся в составе достаточно большой диаспоры, будут вести себя законопослушно. Но мы настороже, мы следим за ситуацией", - сообщил российский дипломат.
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Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Посол Толченов: Россия будет настороже в отношении попыток Киева сорвать 9 мая