https://ria.ru/20250428/pobeda-2013777176.html

Нацбанк Киргизии выпустил монету в честь 80-летия Победы

Нацбанк Киргизии выпустил монету в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Нацбанк Киргизии выпустил монету в честь 80-летия Победы

Нацбанк Киргизии выпустил коллекционную монету в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:16:00+03:00

2025-04-28T10:16:00+03:00

2025-04-28T10:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

справки

киргизия

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БИШКЕК, 28 апр – РИА Новости. Нацбанк Киргизии выпустил коллекционную монету в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе финансового регулятора. “Национальный банк Кыргызской Республики в честь празднования знаменательного юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 28 апреля 2025 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету “80 лет Великой Победе” из серии “Исторические события”, - говорится в сообщении. Отмечается, что монета выполнена из серебра 925 пробы и весит 28 граммов. Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение стилизованной цифры “80” в виде праздничного салюта. В верхней части монеты изображена звезда, в нижней части расположено изображение букета красных гвоздик, обрамленного лентой - как символ скорби и почтения к тем, кто погиб в войне. По окружности монеты расположена надпись: “80 лет Великой Победе”. На оборотной стороне в центре размещен герб Киргизии, обрамленный цифрами “2025” и “1945” на фоне парящих голубей, символизирующих мир и свободу. “На протяжении десятилетий День Победы – 9 мая остается для всех днем единства, памяти погибших и признательности героизму и самоотверженности ветеранам войны и работникам тыла. За мужество и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, более 150 тысяч кыргызстанцев были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены 74 человека, кавалерами орденов Славы трех степеней стали 34 человека”, - напомнили в нацбанке, подчеркнув, что подвиг ветеранов не должен быть забыт.

https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html

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справки, киргизия