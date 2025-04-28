https://ria.ru/20250428/plan-2013751816.html
СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью
СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью
Правительство разработало план противодействия нелегальной занятости, сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:41:00+03:00
2025-04-28T03:41:00+03:00
2025-04-28T11:26:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство разработало план противодействия нелегальной занятости, сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина."Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов", — говорится в публикации.Как утверждается в статье, разработкой инициативы занимался Минтруд, документ согласовали в заинтересованных ведомствах. При этом он уже получил одобрение от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Подчеркивается, что план состоит из 18 мер, среди которых:По данным издания, документ придет на смену плану мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022-2024 годах. Он не публиковался, уточняет издание.
https://ria.ru/20250422/vremja-2012746545.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью
РБК: правительство намерено выявить неработающих трудоспособных граждан РФ