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В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 28.04.2025 (обновлено: 15:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pistorius-2013850887.html
В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО
В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.04.2025
В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО
Победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:18:00+03:00
2025-04-28T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
борис писториус
россия
украина
нато
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит Tagesschau."Если Украина падет, &lt;…&gt; то это будет максимальная угроза для территории стран НАТО", — сказал он.Министр также добавил, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, даже если поддержка со стороны США прекратится.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
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в мире, германия, борис писториус, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Борис Писториус, Россия, Украина, НАТО
В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО

Писториус: победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для НАТО

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит Tagesschau.
"Если Украина падет, <…> то это будет максимальная угроза для территории стран НАТО", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия вскрывает украинский блеф Европы
Вчера, 08:00
Министр также добавил, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, даже если поддержка со стороны США прекратится.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Европа готовится к победе России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБорис ПисториусРоссияУкраинаНАТО
 
 
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