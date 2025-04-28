https://ria.ru/20250428/pistorius-2013850887.html

В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО

В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 28.04.2025

В Германии закатили истерику из-за ситуации в зоне СВО

Победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:18:00+03:00

2025-04-28T15:18:00+03:00

2025-04-28T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

борис писториус

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит Tagesschau."Если Украина падет, <…> то это будет максимальная угроза для территории стран НАТО", — сказал он.Министр также добавил, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, даже если поддержка со стороны США прекратится.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

https://ria.ru/20250428/evropa-2013720386.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, россия, украина, нато