https://ria.ru/20250428/petitsiya-2013754349.html

В Словакии рассмотрят петицию о референдуме об отмене санкций против России

В Словакии рассмотрят петицию о референдуме об отмене санкций против России - РИА Новости, 28.04.2025

В Словакии рассмотрят петицию о референдуме об отмене санкций против России

В канцелярию президента Словакии в ближайшие недели направят петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщил РИА Новости глава политической... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:38:00+03:00

2025-04-28T04:38:00+03:00

2025-04-28T08:46:00+03:00

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референдум

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БРАТИСЛАВА, 28 апр — РИА Новости. В канцелярию президента Словакии в ближайшие недели направят петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщил РИА Новости глава политической партии DOMOV Павол Слота."Установленный законом нижний предел количества подписей для объявления референдума, то есть 350 тысяч подписей, мы превысили 18 апреля. Однако мы устанавливали границу в 400 тысяч подписей из-за того, что ревизионный официальный орган может подлинность нескольких процентов подписей поставить под сомнение и не признать их, поэтому мы хотим, чтобы был достаточный резерв. Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели, конкретный срок, однако, пока не установлен", — сказал он.Согласно законодательству страны, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.В марте похожую инициативу предложили активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата". Они передали президенту страны петицию, которую подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Тем не менее она не соответствовала требованиям об объявлении референдума, поскольку не содержала вопроса для него. Документ перенаправили в правительство.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250428/spp-2013753583.html

https://ria.ru/20250424/slovakiya-2013290375.html

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словакия, россия, в мире, санкции, референдум