Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия
Песков: Киеву сложно гарантировать соблюдение перемирия ВСУ в годовщину Победы
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
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"Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России", — отметил он.
В понедельник по решению Владимира Путина Москва объявила перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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