https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html

Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия

Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия - РИА Новости, 28.04.2025

Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия

Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:19:00+03:00

2025-04-28T20:19:00+03:00

2025-04-28T20:43:00+03:00

в мире

киев

вооруженные силы украины

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1"."Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России", — отметил он. В понедельник по решению Владимира Путина Москва объявила перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента)