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Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия - РИА Новости, 28.04.2025
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20:19 28.04.2025 (обновлено: 20:43 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html
Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия
Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия - РИА Новости, 28.04.2025
Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия
Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:19:00+03:00
2025-04-28T20:43:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России&quot;, — отметил он. В понедельник по решению Владимира Путина Москва объявила перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Песков объяснил, почему Киеву трудно гарантировать соблюдение перемирия

Песков: Киеву сложно гарантировать соблюдение перемирия ВСУ в годовщину Победы

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как полностью не контролирует все подразделения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России", — отметил он.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы
Вчера, 19:01
В понедельник по решению Владимира Путина Москва объявила перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия решила земельный вопрос с Украиной
Вчера, 08:00
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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