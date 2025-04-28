https://ria.ru/20250428/peskov-2013909829.html
Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков
Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:54:00+03:00
украина
россия
сша
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов… невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию в западных СМИ якобы деталей мирных инициатив администрации США в рамках украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013912894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, дмитрий песков
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков
Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков
Песков: публичное обсуждение нюансов по урегулированию на Украине невозможно