https://ria.ru/20250428/peskov-2013909829.html

Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков

Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025

Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, заявил Песков

2025-04-28T18:40:00+03:00

2025-04-28T18:40:00+03:00

2025-04-28T18:54:00+03:00

украина

россия

сша

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов… невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию в западных СМИ якобы деталей мирных инициатив администрации США в рамках украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013912894.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

украина, россия, сша, дмитрий песков