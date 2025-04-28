https://ria.ru/20250428/peskov-2013909237.html
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине
Публикации в СМИ, касающиеся нюансов урегулирования по Украине, редко соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Публикации в СМИ, касающиеся нюансов урегулирования по Украине, редко соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов... невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме. Как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность. Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства Рейтер о плане президента США Дональда Трампа по поводу Украины.
https://ria.ru/20250428/peskov-2013911595.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине
Песков: публикации в западных СМИ о конфликте на Украине редко правдивы