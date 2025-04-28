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Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 28.04.2025 (обновлено: 18:57 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peskov-2013909237.html
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине
Публикации в СМИ, касающиеся нюансов урегулирования по Украине, редко соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:40:00+03:00
2025-04-28T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Публикации в СМИ, касающиеся нюансов урегулирования по Украине, редко соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов... невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме. Как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность. Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства Рейтер о плане президента США Дональда Трампа по поводу Украины.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал публикации в СМИ о конфликте на Украине

Песков: публикации в западных СМИ о конфликте на Украине редко правдивы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Публикации в СМИ, касающиеся нюансов урегулирования по Украине, редко соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов... невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме. Как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность. Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства Рейтер о плане президента США Дональда Трампа по поводу Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
Вчера, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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