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Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
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18:37 28.04.2025 (обновлено: 18:49 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peskov-2013908845.html
Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков
Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков
Президент России Владимир Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, который будет выступать на марафоне "Знание.Первые", сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:37:00+03:00
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оливер стоун
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, который будет выступать на марафоне "Знание.Первые", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые"."Возможно, мы надеемся. Потому что Стоун будет и 30-го тоже, будет там выступать. Возможно, это будет хорошей возможностью для того, чтобы они встретились", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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оливер стоун, россия, владимир путин, дмитрий песков
Оливер Стоун, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков

Песков: Путин может встретиться с Оливером Стоуном на марафоне "Знание.Первые"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, который будет выступать на марафоне "Знание.Первые", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые".
"Возможно, мы надеемся. Потому что Стоун будет и 30-го тоже, будет там выступать. Возможно, это будет хорошей возможностью для того, чтобы они встретились", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Режиссер Стоун назвал заявления о планах России напасть на Европу глупостью
10 января, 22:56
 
Оливер СтоунРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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