https://ria.ru/20250428/peskov-2013908845.html

Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков

Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025

Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, который будет выступать на марафоне "Знание.Первые", сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:37:00+03:00

2025-04-28T18:37:00+03:00

2025-04-28T18:49:00+03:00

оливер стоун

россия

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном, который будет выступать на марафоне "Знание.Первые", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые"."Возможно, мы надеемся. Потому что Стоун будет и 30-го тоже, будет там выступать. Возможно, это будет хорошей возможностью для того, чтобы они встретились", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250110/stoun-1993208911.html

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оливер стоун, россия, владимир путин, дмитрий песков