https://ria.ru/20250428/peskov-2013908587.html
Песков рассказал о двусторонних отношениях России и США
Песков рассказал о двусторонних отношениях России и США - РИА Новости, 28.04.2025
Песков рассказал о двусторонних отношениях России и США
Усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта, продолжаются, РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:34:00+03:00
2025-04-28T18:34:00+03:00
2025-04-28T18:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта, продолжаются, РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Усилия, направленные на переход к мирному урегулированию продолжаются, безусловно. Мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения, начался диалог", - сказал Песков журналистам, комментируя усилия администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250428/peskov-2013911595.html
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россия, в мире, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, В мире, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков рассказал о двусторонних отношениях России и США
Песков: России и США удалось разблокировать двусторонние отношения