https://ria.ru/20250428/peskov-2013787139.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР - РИА Новости, 28.04.2025

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за участие в разгроме боевиков ВСУ в Курской области,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:11:00+03:00

2025-04-28T11:11:00+03:00

2025-04-28T11:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий песков

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за участие в разгроме боевиков ВСУ в Курской области, поскольку это связано с режимом проведения военной операции. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Это скорее к министерству обороны, это уже связано с режимом проведения военной операции", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250428/spetsnaz-2013786969.html

россия

курская область

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Максим Зубков

россия, курская область, дмитрий песков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины