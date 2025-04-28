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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peskov-2013787139.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за участие в разгроме боевиков ВСУ в Курской области,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:11:00+03:00
2025-04-28T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за участие в разгроме боевиков ВСУ в Курской области, поскольку это связано с режимом проведения военной операции. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Это скорее к министерству обороны, это уже связано с режимом проведения военной операции", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250428/spetsnaz-2013786969.html
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россия, курская область, дмитрий песков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за разгром ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на здании в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным КНДР за участие в разгроме боевиков ВСУ в Курской области, поскольку это связано с режимом проведения военной операции.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России.
"Это скорее к министерству обороны, это уже связано с режимом проведения военной операции", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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