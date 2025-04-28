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США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
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10:38 28.04.2025 (обновлено: 10:51 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peskov-2013781683.html
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Россия неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:38:00+03:00
2025-04-28T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Россия неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: США продолжают усилия по выводу процесса по Украине в мирное русло

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Россия неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.
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