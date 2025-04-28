https://ria.ru/20250428/peskov-2013781683.html
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2025
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Россия неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:38:00+03:00
2025-04-28T10:38:00+03:00
2025-04-28T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Россия неоднократно говорила о своей готовности к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжаются усилия Соединенных Штатов по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250428/unherd-2013771166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
США продолжают усилия по мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Песков: США продолжают усилия по выводу процесса по Украине в мирное русло