https://ria.ru/20250428/peskov-2013781186.html

Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле

Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2025

Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле

Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:36:00+03:00

2025-04-28T10:36:00+03:00

2025-04-28T10:43:00+03:00

в мире

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013515140.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, дональд трамп