https://ria.ru/20250428/peskov-2013781186.html
Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле
Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле - РИА Новости, 28.04.2025
Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле
Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:36:00+03:00
2025-04-28T10:36:00+03:00
2025-04-28T10:43:00+03:00
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нового разговора с президентом США Дональдом Трампом у российского главы государства Владимира Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013515140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован, сообщили в Кремле
Песков: новый разговор Путина и Трампа могут оперативно согласовать