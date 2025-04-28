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Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом - РИА Новости, 28.04.2025
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22:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013945803.html
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом - РИА Новости, 28.04.2025
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом
Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:52:00+03:00
2025-04-28T22:52:00+03:00
общество
россия
алексей чепа
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина. "Сегодняшнее перемирие - это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы", - сказал Чепа РИА Новости. Депутат отметил, что в РФ всегда будут помнить и чтить главный праздник Победы. -0-
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общество, россия, алексей чепа, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Чепа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом

Чепа назвал перемирие на День Победы важным шагом, чтобы отдать долг предкам

© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"Депутат Госдумы от "Справедливой России" Алексей Чепа
Депутат Госдумы от Справедливой России Алексей Чепа - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Алексей Чепа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина.
«
"Сегодняшнее перемирие - это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы", - сказал Чепа РИА Новости.
Депутат отметил, что в РФ всегда будут помнить и чтить главный праздник Победы. -0-
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В Кремле прокомментировали решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
Вчера, 15:21
 
ОбществоРоссияАлексей ЧепаДмитрий ПесковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГосдума РФ
 
 
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