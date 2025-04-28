https://ria.ru/20250428/peremirie-2013945803.html

Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом

Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом - РИА Новости, 28.04.2025

Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом

Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:52:00+03:00

2025-04-28T22:52:00+03:00

2025-04-28T22:52:00+03:00

общество

россия

алексей чепа

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина. "Сегодняшнее перемирие - это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы", - сказал Чепа РИА Новости. Депутат отметил, что в РФ всегда будут помнить и чтить главный праздник Победы. -0-

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013852233.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алексей чепа, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф