https://ria.ru/20250428/peremirie-2013945803.html
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом - РИА Новости, 28.04.2025
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом
Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:52:00+03:00
2025-04-28T22:52:00+03:00
2025-04-28T22:52:00+03:00
общество
россия
алексей чепа
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92901/12/929011243_0:162:600:500_1920x0_80_0_0_1c35d473a1cf818e55dfaf56136382a4.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перемирие на День Победы - это очень важный шаг, чтобы отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь ради Победы, сказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что это была инициатива президента России Владимира Путина. "Сегодняшнее перемирие - это очень важный шаг, отдать почесть, долг нашим предкам, которые положили свою жизнь, которые работали в тылу, которые воевали, делали все для фронта и Победы", - сказал Чепа РИА Новости. Депутат отметил, что в РФ всегда будут помнить и чтить главный праздник Победы. -0-
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013852233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92901/12/929011243_0:106:600:556_1920x0_80_0_0_4e8713756553ffe687ca0c08d7d7cf7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей чепа, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Чепа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал перемирие на День Победы важным шагом
Чепа назвал перемирие на День Победы важным шагом, чтобы отдать долг предкам