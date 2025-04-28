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В США сделали заявление после решения Путина о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html
В США сделали заявление после решения Путина о перемирии
В США сделали заявление после решения Путина о перемирии - РИА Новости, 28.04.2025
В США сделали заявление после решения Путина о перемирии
Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру, заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:41:00+03:00
2025-04-28T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру, заявил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф в комментарии агентству Sputnik."Выступая с инициативой объявить прекращение огня, Путин демонстрирует свое желание вести переговоры. Он хочет положить конец конфликту", — сказал он.Аналитик также отметил, что освобождение Курской области от ВСУ лишило Владимира Зеленского рычагов давления в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
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в мире, россия, курская область, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
В США сделали заявление после решения Путина о перемирии

Малуф: решение Путина о перемирии ко Дню Победы говорит о его стремлении к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру, заявил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф в комментарии агентству Sputnik.
"Выступая с инициативой объявить прекращение огня, Путин демонстрирует свое желание вести переговоры. Он хочет положить конец конфликту", — сказал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Аналитик также отметил, что освобождение Курской области от ВСУ лишило Владимира Зеленского рычагов давления в рамках переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.
В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.
На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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