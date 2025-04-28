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Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву - РИА Новости, 28.04.2025
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20:42 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013934598.html
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву - РИА Новости, 28.04.2025
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву
Если киевский режим нарушит режим прекращения огня, предложенный Москвой в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, это подтолкнет... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:42:00+03:00
2025-04-28T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Если киевский режим нарушит режим прекращения огня, предложенный Москвой в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, это подтолкнет президента США Дональда Трампа к прекращению военной помощи, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "В случае, если киевский режим будет нарушать перемирие девятого мая, а он, безусловно, будет его нарушать, так как он нарушал пасхальное перемирие, до этого нарушал 30-дневное перемирие в части ударов по энергетическим объектам, то это будет только склонять администрацию Трампа к тому, чтобы действительно перейти к жестким мерам, то есть прекратить военную помощь киевскому режиму", - полагает собеседник агентства. Как отметил Суслов, киевский режим и страны Европы надеются, что американский президент не осмелится пойти на этот шаг. В то же время, полагает эксперт, в случае безоговорочного подтверждения недоговороспособности Киева и нежелания двигаться к миру, Трамп может полностью прекратить помощь со стороны США. Как отметил эксперт, раздражение Трампа связно с истечением его первых 100 дней на посту президента, в течение которых он рассчитывал добиться успехов в урегулировании украинского конфликта. Несмотря на то, что американский лидер говорит о недостаточных усилиях сторон конфликта для его решения, политолог подчеркнул, что позиция Вашингтона и Москвы в контексте урегулирования ближе, чем у Вашингтона с Киевом или ЕС. "Как говорил сам Трамп, у России есть карты, у Украины нет карт. Это первое. Второе: даже атмосфера российско-американских переговоров и переговоров США и Украины качественно отличается. Взять только трехчасовое общение (президента РФ - ред.) Владимира Путина и (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа в очень положительной атмосфере и 15-минутную встречу Трампа и Зеленского в Ватикане, где атмосфера была совершенно другая", - добавил он.
https://ria.ru/20250420/tramp-2012363275.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, евросоюз
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Евросоюз
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву

Политолог Суслов: нарушение перемирия подтолкнет Трампа к отказу от помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Если киевский режим нарушит режим прекращения огня, предложенный Москвой в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, это подтолкнет президента США Дональда Трампа к прекращению военной помощи, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Политолог рассказал о действиях Трампа после пасхального перемирия
20 апреля, 10:15
«
"В случае, если киевский режим будет нарушать перемирие девятого мая, а он, безусловно, будет его нарушать, так как он нарушал пасхальное перемирие, до этого нарушал 30-дневное перемирие в части ударов по энергетическим объектам, то это будет только склонять администрацию Трампа к тому, чтобы действительно перейти к жестким мерам, то есть прекратить военную помощь киевскому режиму", - полагает собеседник агентства.
Как отметил Суслов, киевский режим и страны Европы надеются, что американский президент не осмелится пойти на этот шаг. В то же время, полагает эксперт, в случае безоговорочного подтверждения недоговороспособности Киева и нежелания двигаться к миру, Трамп может полностью прекратить помощь со стороны США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт: Трамп может выйти из диалога из-за несоблюдения перемирия Киевом
20 апреля, 23:21
Как отметил эксперт, раздражение Трампа связно с истечением его первых 100 дней на посту президента, в течение которых он рассчитывал добиться успехов в урегулировании украинского конфликта. Несмотря на то, что американский лидер говорит о недостаточных усилиях сторон конфликта для его решения, политолог подчеркнул, что позиция Вашингтона и Москвы в контексте урегулирования ближе, чем у Вашингтона с Киевом или ЕС.
«
"Как говорил сам Трамп, у России есть карты, у Украины нет карт. Это первое. Второе: даже атмосфера российско-американских переговоров и переговоров США и Украины качественно отличается. Взять только трехчасовое общение (президента РФ - ред.) Владимира Путина и (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа в очень положительной атмосфере и 15-минутную встречу Трампа и Зеленского в Ватикане, где атмосфера была совершенно другая", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
20 апреля, 00:54
 
В миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффЕвросоюз
 
 
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