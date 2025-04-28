Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву
Политолог Суслов: нарушение перемирия подтолкнет Трампа к отказу от помощи Киеву
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Если киевский режим нарушит режим прекращения огня, предложенный Москвой в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, это подтолкнет президента США Дональда Трампа к прекращению военной помощи, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
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"В случае, если киевский режим будет нарушать перемирие девятого мая, а он, безусловно, будет его нарушать, так как он нарушал пасхальное перемирие, до этого нарушал 30-дневное перемирие в части ударов по энергетическим объектам, то это будет только склонять администрацию Трампа к тому, чтобы действительно перейти к жестким мерам, то есть прекратить военную помощь киевскому режиму", - полагает собеседник агентства.
Как отметил Суслов, киевский режим и страны Европы надеются, что американский президент не осмелится пойти на этот шаг. В то же время, полагает эксперт, в случае безоговорочного подтверждения недоговороспособности Киева и нежелания двигаться к миру, Трамп может полностью прекратить помощь со стороны США.
Как отметил эксперт, раздражение Трампа связно с истечением его первых 100 дней на посту президента, в течение которых он рассчитывал добиться успехов в урегулировании украинского конфликта. Несмотря на то, что американский лидер говорит о недостаточных усилиях сторон конфликта для его решения, политолог подчеркнул, что позиция Вашингтона и Москвы в контексте урегулирования ближе, чем у Вашингтона с Киевом или ЕС.
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"Как говорил сам Трамп, у России есть карты, у Украины нет карт. Это первое. Второе: даже атмосфера российско-американских переговоров и переговоров США и Украины качественно отличается. Взять только трехчасовое общение (президента РФ - ред.) Владимира Путина и (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа в очень положительной атмосфере и 15-минутную встречу Трампа и Зеленского в Ватикане, где атмосфера была совершенно другая", - добавил он.