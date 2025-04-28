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В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 28.04.2025 (обновлено: 19:46 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html
В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы
В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы
Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:01:00+03:00
2025-04-28T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:&quot;Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования&quot;, — отметил он.В понедельник Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, США
В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Песков: перемирие на 80-летие Победы говорит о готовности к мирному решению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:
  • публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно;
  • информация в СМИ, касающаяся деталей урегулирования, редко соответствует действительности;
  • решение первопричин конфликта — это очень сложная субстанция, здесь вряд ли уместен поверхностный подход;
  • усилия по мирному урегулированию продолжаются;
  • России и США удалось разблокировать двусторонние отношения;
  • в процессе диалога осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование;
  • между Москвой и Вашингтоном идет обмен информацией по определенным каналам.
«

"Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", — отметил он.

В понедельник Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 08:00
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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