https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html

В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы

В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:01:00+03:00

2025-04-28T19:01:00+03:00

2025-04-28T19:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:"Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", — отметил он.В понедельник Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, украина, вооруженные силы украины, сша