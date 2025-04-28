В Кремле прокомментировали объявление перемирия в дни 80-летия Победы
Песков: перемирие на 80-летие Победы говорит о готовности к мирному решению
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объявление перемирия в дни 80-летия Победы Владимиром Путиным говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:
- публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно;
- информация в СМИ, касающаяся деталей урегулирования, редко соответствует действительности;
- решение первопричин конфликта — это очень сложная субстанция, здесь вряд ли уместен поверхностный подход;
- усилия по мирному урегулированию продолжаются;
- России и США удалось разблокировать двусторонние отношения;
- в процессе диалога осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование;
- между Москвой и Вашингтоном идет обмен информацией по определенным каналам.
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"Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования", — отметил он.
В понедельник Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
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Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.