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Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву - РИА Новости, 28.04.2025
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18:50 28.04.2025 (обновлено: 19:00 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013913222.html
Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву
Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву - РИА Новости, 28.04.2025
Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву
Объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы призвано подать морально-психологический сигнал в рамках... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:50:00+03:00
2025-04-28T19:00:00+03:00
россия
украина
москва
владимир путин
алексей мартынов (политолог)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы призвано подать морально-психологический сигнал в рамках переговорного процесса по Украине, Москва тем самым показывает своё стремление к миру и окончательному урегулированию конфликта, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Будет ли это вести к какой-то переборке на фронте? Думаю, нет... Это скорее морально-психологические сигналы, которые Путин засылает на ту сторону. Не столько на Украину, а скорее тем людям, которые сейчас стоят за переговорами", - сказал агентству профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. По его словам, это укладывается в общую линию Москвы по украинскому кризису: Россия уже объявляла пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. "Это в той же самой логике, что и пасхальное перемирие, так и перемирие на 9 мая. С одной стороны, это возможность отметить юбилей великой Победы. С другой стороны, это демонстрация стремления к миру, к окончательному урегулированию всего конфликта, о чем неоднократно не только заявляла, но и подтверждала действиями российская сторона", - считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
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россия, украина, москва, владимир путин, алексей мартынов (политолог), высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Алексей Мартынов (политолог), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву

Братерский: Путин засылает на Украину морально-психологический сигнал

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы призвано подать морально-психологический сигнал в рамках переговорного процесса по Украине, Москва тем самым показывает своё стремление к миру и окончательному урегулированию конфликта, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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"Будет ли это вести к какой-то переборке на фронте? Думаю, нет... Это скорее морально-психологические сигналы, которые Путин засылает на ту сторону. Не столько на Украину, а скорее тем людям, которые сейчас стоят за переговорами", - сказал агентству профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
По его словам, это укладывается в общую линию Москвы по украинскому кризису: Россия уже объявляла пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.
"Это в той же самой логике, что и пасхальное перемирие, так и перемирие на 9 мая. С одной стороны, это возможность отметить юбилей великой Победы. С другой стороны, это демонстрация стремления к миру, к окончательному урегулированию всего конфликта, о чем неоднократно не только заявляла, но и подтверждала действиями российская сторона", - считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
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