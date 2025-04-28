Эксперты назвали перемирие, объявленное Путиным, сигналом Киеву
Братерский: Путин засылает на Украину морально-психологический сигнал
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы призвано подать морально-психологический сигнал в рамках переговорного процесса по Украине, Москва тем самым показывает своё стремление к миру и окончательному урегулированию конфликта, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
"Будет ли это вести к какой-то переборке на фронте? Думаю, нет... Это скорее морально-психологические сигналы, которые Путин засылает на ту сторону. Не столько на Украину, а скорее тем людям, которые сейчас стоят за переговорами", - сказал агентству профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
По его словам, это укладывается в общую линию Москвы по украинскому кризису: Россия уже объявляла пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.
"Это в той же самой логике, что и пасхальное перемирие, так и перемирие на 9 мая. С одной стороны, это возможность отметить юбилей великой Победы. С другой стороны, это демонстрация стремления к миру, к окончательному урегулированию всего конфликта, о чем неоднократно не только заявляла, но и подтверждала действиями российская сторона", - считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.